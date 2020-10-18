«Акрон» подписал Маркса Ленина

Тольяттинский «Акрон» подписал контракт с 20-летним бразильским полузащитником по имени Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес.
Хавбек перешёл в «Акрон» в качестве свободного агента и подписал контракт на три года. «Как только будут улажены все юридические моменты касательно въезда футболиста в Россию при сохраняющейся нестабильной обстановке с распространением коронавируса в мире, Ленин присоединится к тольяттинской команде», — сообщает пресс-служба «Акрона».
Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес подписал свой первый профессиональный контракт в 2017 году с родным клубом из Рио-де-Жанейро — «Фламенго». На протяжении трёх сезонов 20-летний полузащитник выступал за молодёжную команду «стервятников». Атакующий хавбек привлекался к матчам за сборную Бразилии для игроков не старше 15 лет.
- 18 октября 2020
-
18:32
-
18:25
-
18:17
-
18:09
-
18:03
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:09
-
17:01
-
16:56
-
16:55
-
16:41
-
16:26
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:54
-
15:42
-
15:30
-
15:13
-
15:06
-
14:54
-
14:47