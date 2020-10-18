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«Акрон» подписал Маркса Ленина

«Акрон» подписал Маркса Ленина
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Тольяттинский «Акрон» подписал контракт с 20-летним бразильским полузащитником по имени Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес.

Хавбек перешёл в «Акрон» в качестве свободного агента и подписал контракт на три года. «Как только будут улажены все юридические моменты касательно въезда футболиста в Россию при сохраняющейся нестабильной обстановке с распространением коронавируса в мире, Ленин присоединится к тольяттинской команде», — сообщает пресс-служба «Акрона».

Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес подписал свой первый профессиональный контракт в 2017 году с родным клубом из Рио-де-Жанейро — «Фламенго». На протяжении трёх сезонов 20-летний полузащитник выступал за молодёжную команду «стервятников». Атакующий хавбек привлекался к матчам за сборную Бразилии для игроков не старше 15 лет.

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