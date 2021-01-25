Орлов: Промес в «Спартаке» — это какая-то авантюра

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак» полузащитника Квинси Промеса из «Аякса».
«Не знаю, появится ли в „Спартаке“ Промес. Мне кажется, это какая-то очередная авантюра. Больше авантюра от агентов. То в „Спартаке“ говорят, что ещё нет переговоров с ним, а в то же время говорят, что идут переговоры. Разная информация. Это специально. Когда нет игры, всегда что-то придумывается», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба играл за «Севилью». С 2019 года 29-летний форвард в «Аяксе».
В нынешнем сезоне Квинси принял участие в 18 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил 6 голов (1 — с пенальти).
- 25 января 2021
-
21:02
-
20:46
-
20:44
-
20:30
-
20:26
-
20:07
-
19:55
-
19:45
-
19:39
-
19:17
-
19:06
-
19:05
-
18:41
-
18:39
-
18:33
-
18:18
-
18:14
-
17:57
-
17:57
-
17:50
-
17:38
-
17:24
-
17:22
-
17:05
-
16:59
-
16:44
-
16:35
-
16:25
-
16:16
-
15:40
-
15:31
-
15:30
-
15:12
-
15:07
-
14:58