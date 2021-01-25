Джеко тренируется отдельно от «Ромы» из-за конфликта с Фонсекой

Эдин Джеко всё ближе к уходу из «Ромы» из-за конфликта с главным тренером команды Паулу Фонсекой. Сегодня боснийский форвард тренировался отдельно от общей группы, об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Несмотря на то что Джеко уже восстановился после травмы, Фонсека продолжает отстранять его от тренировок и матчей команды.

Напомним, ранее наставник «волков» лишил боснийца капитанской повязки. На матч 19-го тура Серии А со «Специей» в качестве капитана «Рому» вывел на поле Лоренцо Пеллегрини.

«Джаллоросси» готовы рассмотреть предложения по Джеко, но сам Эдин не горит желанием покидать Рим, где комфортно обустроилась его семья.

В текущем сезоне Джеко провёл в составе «джаллоросси» 15 матчей Серии А, забив в них 7 голов.