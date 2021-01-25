Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джеко тренируется отдельно от «Ромы» из-за конфликта с Фонсекой

Джеко тренируется отдельно от «Ромы» из-за конфликта с Фонсекой
Футбол / Италия 0

Эдин Джеко всё ближе к уходу из «Ромы» из-за конфликта с главным тренером команды Паулу Фонсекой. Сегодня боснийский форвард тренировался отдельно от общей группы, об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Несмотря на то что Джеко уже восстановился после травмы, Фонсека продолжает отстранять его от тренировок и матчей команды.

Напомним, ранее наставник «волков» лишил боснийца капитанской повязки. На матч 19-го тура Серии А со «Специей» в качестве капитана «Рому» вывел на поле Лоренцо Пеллегрини.

«Джаллоросси» готовы рассмотреть предложения по Джеко, но сам Эдин не горит желанием покидать Рим, где комфортно обустроилась его семья.

В текущем сезоне Джеко провёл в составе «джаллоросси» 15 матчей Серии А, забив в них 7 голов.

Орлов: отдаю Крапухину преимущество в конкуренции с Джеко
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021