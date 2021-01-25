Хинкель рассказал о работе «Спартака» на сборах

Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель рассказал о работе команды на сборах.
«Мы довольны тем, как прошёл первый сбор «Спартака». У нас нет травм, команда тренировалась отлично и усердно. У нас были хорошие тяжёлые тренировки, мы провели неплохую работу над физикой, тренировались в зале и много бегали — все это входило в наши планы. Парни работали очень качественно, они были в хорошей форме после отпуска, так что мы крайне удовлетворены.
Первый сбор без товарищеских матчей — это наша философия, у нас уже есть опыт такого планирования. Такого же мнения придерживаются наши тренеры по физподготовке. В прошлом году мы делали то же самое. Мы готовим команду к играм. Если начнем сбор с матчей, то есть риск получить травму. Сейчас парни готовы физически, и мы готовы проводить товарищеские матчи, а на тренировках делать акцент на тактику», — сказал Хинель в интервью пресс-службе «Спартака».
- 25 января 2021
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