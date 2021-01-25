«Зенит» недоплатил «Барселоне» € 9 млн за Малкома

Согласно годовому финансовому отчёту «Барселоны», трансфер Малкома в «Зенит» ещё не полностью оплачен. Российский клуб недоплатил сине-гранатовым за бразильца около € 9,4 млн евро. Долг сине-бело-голубых актуален по сегодняшний день. Об этом сообщает испанская газета Marca.

«Зенит» занимает первое место в списке должников «Барселоны». Каталонский клуб также ждёт доплаты за трансферы от «Ювентуса», «Шальке-04», «Хетафе» и ряда других команд, но эти суммы на порядок меньше той, которой сине-гранатовые недосчитались в сделке по Малкому.

Сама «Барселона» также имеет финансовые обязательства перед несколькими клубами. В частности, сине-гранатовые до сих пор не выплатили полную сумму за трансфер Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля». Каталонский гранд должен мерсисайдцам € 28 млн — это самый большой долг «Барсы» на данный момент.

Малком фигурирует в финансовом отчёте не только из-за долга «Зенита». Так, сама «Барселона» тоже до сих пор недоплатила за него «Бордо» около € 9,9 млн.