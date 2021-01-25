Руководство «Ромы» попробует помирить Джеко и Фонсеку
Руководство «Ромы» попытается уладить конфликт капитана «волков» Эдина Джеко и главного тренера команды Паулу Фонсеки. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
«Рома» хотела продать Джеко и предлагала его услуги ряду европейских топ-клубов, но найти заинтересованного в подписании 34-летнего боснийца не получилось. В первую очередь это связано с высокими финансовыми запросами Эдина — сейчас в Риме он получает € 7,5 млн в год.
Новый генеральный менеджер «джаллоросси» Тьягу Пинту выступит посредником в конфликте Джеко и Фонсеки. Функционер попытается помочь сторонам достичь компромисса.
Напомним, сейчас Эдин Джеко тренируется отдельно от основного состава «Ромы» по решению тренера. Кроме того, Фонсека лишил боснийского форварда капитанской повязки.
Фонсека исключил Джеко из состава «Ромы» из-за конфликта
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