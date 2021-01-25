Руководство «Ромы» попробует помирить Джеко и Фонсеку

Руководство «Ромы» попытается уладить конфликт капитана «волков» Эдина Джеко и главного тренера команды Паулу Фонсеки. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

«Рома» хотела продать Джеко и предлагала его услуги ряду европейских топ-клубов, но найти заинтересованного в подписании 34-летнего боснийца не получилось. В первую очередь это связано с высокими финансовыми запросами Эдина — сейчас в Риме он получает € 7,5 млн в год.

Новый генеральный менеджер «джаллоросси» Тьягу Пинту выступит посредником в конфликте Джеко и Фонсеки. Функционер попытается помочь сторонам достичь компромисса.

Напомним, сейчас Эдин Джеко тренируется отдельно от основного состава «Ромы» по решению тренера. Кроме того, Фонсека лишил боснийского форварда капитанской повязки.