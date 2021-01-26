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Азмун: от всей души желаю Кокорину добиться успеха в Италии

Азмун: от всей души желаю Кокорину добиться успеха в Италии
Футбол / РПЛ 0

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«У Кокорина очень большой потенциал. Он может играть в любой лиге. От всей души желаю ему добиться успеха в Италии. Хочу, чтобы Саша с гордостью защищал честь своей страны и радовал болельщиков из России. Я всегда радуюсь за Алексея Миранчука, когда он забивает за «Аталанту», и буду радоваться голам Кокорина.

Уверен, что после того случая Саша много что переосмыслил. Уверен и в том, что он способен добиться большего в футболе. Знаю, что у Кокорина прекрасная семья, знаю, что сейчас парень сфокусирован исключительно на ней и работе", — приводит слова Азмуна «Спорт-экспресс».

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