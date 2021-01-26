В финансовом отчёте «Барселоны» зафиксирована задолженность в размере € 1,2 млрд

Издание Goal проаназировало годовой финансовый отчёт каталонской «Барселоны», в котором наблюдается резкое ухудшение экономической составляющей клуба.
Так, стало известно, что «Барселона» задекларировала долг в размере € 1,2 млрд, а также краткосрочную задолженность ещё на € 730 млн. Самая большая часть расходов клуба — это фонд заработной платы, составляющая 74% бюджета клуба. Ситуация с контрактами игроков вызывает в клубе серьёзное беспокойство, что и привело к переговорам об отсрочке и сокращении зарплаты с момента начала пандемии.
«Барса» также должна другим клубам в общей сложности € 126 млн в результате нескольких трансфертных сделок, заключенных клубом в последние годы. Клуб по-прежнему должен € 29 млн «Ливерпулю» за подписание Филиппе Коутиньо, € 16 млн «Аяксу» за Френки де Йонга и € 10 млн «Бордо» за Малкома. Каждый долг требует оплаты до 30 июня.
Каталонцы завершили сезон-2019/2020 чистой задолженностью в € 488 млн, клуб ведёт переговоры об отсрочке этих платежей со своими кредиторами, указывая на влияние, которое пандемия коронавируса оказала на бюджет.
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