Агент Морабито: Кокорина описывают как неспокойную личность, его покупка меня удивила

Агент Винченцо Морабито прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Когда нанимаешь российских футболистов, всегда есть риск в связи с трудностями адаптации: я работал над переходом Андрея Аршавина в Англию, у него всё получилось очень хорошо, но по натуре они очень замкнутые игроки и имеют привычки, которые вряд ли соответствуют другим спортивным культурам. Хотя Кокорина тренировал Манчини и Капелло, наверняка что-то передалось ему.

Когда он был на вершине, он забивал каждые три игры, но сейчас такого нет. С 2018 года у него была серия травм, в том числе мышечных, которые сильно ограничили его и заставили потерять форму.

Его описывают как неспокойную личность, но я думаю, что стоит рассматривать спортивную составляющую без предубеждений, потому что со временем всё меняется. Во всяком случае, я озадачен тем фактом, что в последние годы он играл очень мало. Он, безусловно, интересовал большие клубы, такие как «Барселона», но в прошлом. Покупка Кокорина меня удивила, и я надеюсь, что были сделаны правильные оценки: если в «Спартаке» он не играл, значит, причина была. Он не готов, и нам нужно понять, насколько он желает вернуться на высокий уровень", — цитирует Морабито Firenze Viola.