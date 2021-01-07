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«Боруссия» хочет купить Азмуна. «Зенит» оценивает трансфер в € 20 млн

«Боруссия» хочет купить Азмуна. «Зенит» оценивает трансфер в € 20 млн
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Tuttomercatoweb.

«Дортмундская «Боруссия» нацелена на «иранского Месси», известного также как Сердар Азмун. По нашей информации, футболист «Зенита» был бы рад переходу в «Боруссию». Российский клуб оценивает его в € 20 млн», — говорится в сообщении.

Сердар Азмун занял второе место в голосовании за лучшего футболиста Азии в 2020 году.

Азмун в прошлом году помог «Зениту» впервые в своей истории завоевать сразу три национальных трофея. Сначала сине-бело-голубые стали чемпионами России, а затем завоевали Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Сердар Азмун занял второе место в голосовании за лучшего футболиста Азии в 2020 году
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