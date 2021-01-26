«Кто мы? Мясо». Ребров выложил фото игроков «Спартака» из ресторана в Дубае

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров выложил фотографию с партнёрами по команде из ресторана в Дубае, который принадлежит знаменитому турецкому повару Нусрету Гёкче по прозвищу Salt Bae.

Голкипер добавил в описание к снимку два хештега: #ктомымясо и #спартакмосква.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Артёма Реброва.

Фраза «Кто мы? Мясо!» стала популярной благодаря бывшему полузащитнику «Спартака» Егору Титову и защитнику Дмитрию Парфёнову. Футболисты нанесли фразу на футболки перед матчем с «Зенитом» в 2001 году.

Ранее нападающий «Краснодара» Ари выложил видео из этого же ресторана. Бразилец заказал «золотой стейк». Блюдо покрывается сверху 24-каратным сусальным золотом, безопасным для употребления в пищу.