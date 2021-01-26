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Ребров и Ещенко сыграли в домино и рассказали о сборах в новой видеорубрике «Спартака»

Ребров и Ещенко сыграли в домино и рассказали о сборах в новой видеорубрике «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Спартака» Артём Ребров и защитник команды Андрей Ещенко сыграли в домино в новом видео, опубликованном пресс-службой красно-белых.

Ролик называется «Деды Ещ и Ребров рубятся в домино». Отмечается, что во время видео футболисты вспомнили о самых тяжёлых сборах в карьере. Параллельно игроки подшучивают друг над другом.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».

Красно-белые провели первый зимний сбор в Дубае. Во время него москвичи сосредоточились на улучшении физической формы и не проводили контрольных матчей. По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В тройку лидеров также входят «Зенит» (41) и ЦСКА (37).

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