«Урал» продлил контракт с капитаном Кулаковым

«Урал» продлил контракт с защитником и капитаном Денисом Кулаковым, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба. Соглашение с защитником было продлено до лета 2022 года. Срок действия прежнего контракта с 34-летним украинским футболистом истекал летом 2021 года.

«Капитан остаётся с нами! Кулаков остаётся в Екатеринбурге ещё как минимум на полтора года. Желаем Денису не сбавлять оборотов и дальше радовать нас своей уверенной и яркой игрой», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В составе екатеринбургской команды Кулаков выступает с 2015 года. Он провёл за «Урал» 161 матч в Российской Премьер-Лиге. В первой части нынешнего сезона Денис отыграл без замен все 19 туров РПЛ. Кулаков — выпускник академии донецкого «Шахтёра».