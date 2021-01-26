Тренер «Истанбула» Вебо — о скандале в матче с «ПСЖ»: Тухель не проявил солидарность

Тренер «Истанбул Башакшехир» Пьер Вебо высказался о расистском скандале, произошедшем во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«Я чувствую гнев, меня дискриминировали. Я хочу видеть наказание, потому что это происходит не в первый раз. Необходимо серьёзно наказать виновных, иначе подобное будет повторяться. Представители УЕФА давили на нас в раздевалке. Они сказали, что мы должны возобновить матч, потому что из-за плотного графика у нас не было возможности сыграть позже.
Мы не должны игнорировать тот факт, что Неймар, Мбаппе и другие игроки мирового уровня отреагировали так. Они сказали: „Если это случилось, мы не будем продолжать встречу“. И это сделало тот день великим. Ещё раз поздравляю Леонардо, президента «ПСЖ» и футболистов, которые сыграли очень большую роль в этом деле. А Тухель сделал то, что сделал. Он не проявил солидарность», — приводит слова Вебо Le Parisien.
- 26 января 2021
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