Антонио Конте дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте дисквалифицирован на два матча итальянской Серии А, сообщается на официальном сайте турнира.
Причиной дисквалификации стал конфликт специалиста с арбитром Фабио Мареской в добавленное время матча 19-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (0:0). Конте также должен будет выплатить штраф в размере € 20 тыс.
Таким образом, Конте не сможет присутствовать на скамейке миланского «Интера» в матчах с «Беневенто» (30 января) и «Фиорентиной» (5 февраля).
Миланский «Интер» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (43). В тройку лидеров турнира входит «Рома» (37).
Конте рассказал, почему судья удалил его на последних минутах матча с «Удинезе»
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