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Антонио Конте дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии

Антонио Конте дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии
Футбол / Италия 0

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте дисквалифицирован на два матча итальянской Серии А, сообщается на официальном сайте турнира.

Причиной дисквалификации стал конфликт специалиста с арбитром Фабио Мареской в добавленное время матча 19-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (0:0). Конте также должен будет выплатить штраф в размере € 20 тыс.

Таким образом, Конте не сможет присутствовать на скамейке миланского «Интера» в матчах с «Беневенто» (30 января) и «Фиорентиной» (5 февраля).

Миланский «Интер» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (43). В тройку лидеров турнира входит «Рома» (37).

Конте рассказал, почему судья удалил его на последних минутах матча с «Удинезе»
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