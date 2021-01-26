«Интер» — «Милан»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Италии начнётся в 22:45

Сегодня, 26 января, состоится матч «Интер» — «Милан». Встреча 1/4 финала Кубка Италии пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало матча — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Милан».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Паоло Валери. В бригаду войдут ассистенты Стефано Дель Джоване и Валерио Коларосси. Резервный рефери — Даниэле Киффи.



В 1/8 финала Кубка Италии миланский «Интер» обыграл «Фиорентину» в дополнительное время (2:1), а «Милан» одолел «Торино» в серии послематчевых пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти). Действующим обладателем Кубка Италии является «Наполи», обыгравший туринский «Ювентус» в прошлом финале турнира (0:0, 4:2 — по пенальти).