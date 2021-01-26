Хавбек «Марселя», отказавшийся от перехода в «Зенит», стал игроком «Астон Виллы»

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон перешёл в «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте английской команды. Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан на четыре с половиной года.

«Морган демонстрировал высочайший уровень игры в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Игрок обладает всеми необходимыми качествами, чтобы играть на любой позиции в полузащите. Он будет конкурировать за место в старте и добавит составу глубины, что очень важно для нашей борьбы в АПЛ», — отметил главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что Сансон отказался от переход в санкт-петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне хавбек в 12 матчах чемпионата Франции забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.