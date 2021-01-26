Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Новый контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» полностью согласован

Новый контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» полностью согласован
Футбол / Италия 0

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пролонгирует сотрудничество с миланским клубом, сообщает авторитетный журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Агент Мартинеса уже договорился с руководством «Интера» о продлении контракта до 2025 года. Теперь стороны ожидают юридического оформления сделки со стороны компании — владельца клуба Suning Group, после чего новый контракт Лаутаро вступит в законную силу.

Напомним, по новому соглашению с «нерадзурри», зарплата аргентинца будет повышена до € 5 млн за сезон. Кроме того, будут предусмотрены бонусы за результативные действия игрока.

Основными претендентами на Лаутаро считались мадридский «Реал» и каталонская «Барселона», однако испанские гранды так и не смогли договориться с «Интером».

«Барселона» предпримет последнюю попытку заполучить Лаутаро Мартинеса
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021