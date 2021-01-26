Новый контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» полностью согласован
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пролонгирует сотрудничество с миланским клубом, сообщает авторитетный журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Агент Мартинеса уже договорился с руководством «Интера» о продлении контракта до 2025 года. Теперь стороны ожидают юридического оформления сделки со стороны компании — владельца клуба Suning Group, после чего новый контракт Лаутаро вступит в законную силу.
Напомним, по новому соглашению с «нерадзурри», зарплата аргентинца будет повышена до € 5 млн за сезон. Кроме того, будут предусмотрены бонусы за результативные действия игрока.
Основными претендентами на Лаутаро считались мадридский «Реал» и каталонская «Барселона», однако испанские гранды так и не смогли договориться с «Интером».
«Барселона» предпримет последнюю попытку заполучить Лаутаро Мартинеса
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