Новый контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» полностью согласован

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пролонгирует сотрудничество с миланским клубом, сообщает авторитетный журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Агент Мартинеса уже договорился с руководством «Интера» о продлении контракта до 2025 года. Теперь стороны ожидают юридического оформления сделки со стороны компании — владельца клуба Suning Group, после чего новый контракт Лаутаро вступит в законную силу.

Напомним, по новому соглашению с «нерадзурри», зарплата аргентинца будет повышена до € 5 млн за сезон. Кроме того, будут предусмотрены бонусы за результативные действия игрока.

Основными претендентами на Лаутаро считались мадридский «Реал» и каталонская «Барселона», однако испанские гранды так и не смогли договориться с «Интером».