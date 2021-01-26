AS: не исключено, что европейский топ-клуб выложит гору евро, чтобы заполучить Максименко

Авторитетное испанское издание AS опубликовало материал о голкипере «Спартака» Александре Максименко. Материал вышел под заголовком «Молодой вратарь, взбудораживший родину „Чёрного Паука“».
«22-летний Александр Максименко провёл уже почти 100 матчей за московский „Спартак“, и его рассматривают как хранителя ворот сборной России на следующие 10 лет.
Если „Реал“ и „Атлетико“ уже обратили внимание на Восточную Европу и сделали ставку на Лунина и Грбича, не исключено, что рано или поздно другой европейский топ-клуб выложит на стол гору евро, чтобы приобрести Максименко. Игроку „Спартака“ всего 22 года, и в России на него возлагают большие надежды.
Максименко обладает потрясающими рефлексами и ловкостью. Он действительно хорош в игре руками, у него отличные реакция и скорость ног, он способен вытаскивать неберущиеся мячи», — говорится в материале.
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