Максименко: было обидно, что в основную сборную России вызвали Сафонова, а не меня

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о конкуренции с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым в молодёжной сборной России, а также выразил расстройство тем, что пока не попал в основную сборную.
«На нашем общении конкуренция никак не сказывается. У нас рабочее общение, в основном во время сборов. Но можем написать и поздравить друг друга с днём рождения или чью-то футболку попросить, например. Как могу охарактеризовать Сафонова? Сильный конкурент.
Обидно ли, что в основную сборную вызвали Матвея, а не меня? Как любому нормальному игроку, который хочет быть на вершине, исполнить мечту, — а сборная — это мечта для футболиста — конечно, мне было обидно. Но это выбор тренерского штаба. Почему вызвали не меня, наверное, не буду говорить. Лучше с этим вопросом обратиться к тренерскому штабу.
Молодёжная сборная — это банда с менталитетом победителей. Не знаю, верили в неё раньше или нет, но сейчас такое время, что у нас действительно сильная команда. Мы хотим бороться за самые высокие места. Что бы ни говорили, как бы нас ни поливали. Мы верим в то, что мы можем", — цитирует Максименко сайт «Матч ТВ».
- 15 декабря 2020
-
16:55
-
16:53
-
16:34
-
16:34
-
16:24
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
16:03
-
15:49
-
15:35
-
15:20
-
15:19
-
15:09
-
15:03
-
14:59
-
14:42
-
14:37
-
14:26
-
14:23
-
14:19
-
14:08
-
13:42
-
13:13
-
13:06
-
13:01
-
12:56
-
12:42
-
12:26
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:02
-
11:27