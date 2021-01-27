Педро Роша назвал свою любимую позицию на поле

Нападающий Педро Роша, недавно вернувшийся в «Спартак» после череды бразильских аренд, рассказал о наиболее комфортной для себя позиции на футбольном поле.

«Я люблю играть крайнего полузащитника, так что предпочитаю схему, где есть такая позиция; желательно, чтобы команда играла в четыре защитника. И да, знаю, что «Спартак» играет по схеме 3-5-2 — тут уже тренер решает, где лучше применить игрока», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Основным местом на поле Педро Роши традиционно является позиция левого флангового нападающего. Однако время от времени его используют и на правом фланге атаки.

Всего за «Спартак» бразилец провёл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи, после чего был отправлен в череду аренд. Возвращение Роши в стан красно-белых произошло текущей зимой.

Интервью с Педро Рошей читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.