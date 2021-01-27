Артета: в матче с «Саутгемптоном» мы были хороши с самого начала

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался доволен игрой команды в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (3:1).

«Думаю, мы были хороши с самого начала. Мы пропустили гол с углового, но сразу же ответили. Хорошо владели мячом, создали несколько отличных моментов и блестяще прессинговали. Это была сильная игра со стороны «Арсенала». Здесь тяжело побеждать. Нам ещё многое предстоит сделать. Мы должны совершенствоваться, хорошо тренироваться перед следующим матчем», — цитирует Артету BBC.

Первый гол был забит на 3-й минуте матча — капитан «святых» Джеймс Уорд-Праус от угла поля исполнил подачу в центр штрафной, откуда Стюарт Армстронг ударом в касание пробил точно в ворота. Через пять минут «канониры» сравняли счёт. Гранит Джака сделал пас в штрафную между двух защитников на Николя Пепе, который точно пробил в дальний угол. На 39-й минуте второй гол забил Букайо Сака, а окончательный счёт на 73-й минуте установил Александр Ляказетт, в касание замкнув прострел.

«Арсенал» в 19 матчах набрал 30 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (29) — на 11-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля одна игра в запасе.