Конте: Эриксен — часть проекта «Интера». Повторяю, что никто не уйдёт, но мне не верят

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заверил, что полузащитник Кристиан Эриксен останется в команде. Накануне, 26 января, датчанин забил победный гол со штрафного в концовке матча 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом» (2:1).



«Я уже месяц говорю одно и то же: это состав «Интера». Никто не придёт, и никто не уйдёт. Я продолжаю это повторять, но похоже, что никто мне не верит. Мы работаем с Эриксеном в тактических аспектах, чтобы найти альтернативу Брозовичу, потому что пока у нас нет игрока такого типа.



Кристиан – очень умный парень и качественный футболист. Он часть нашего проекта, и я рад, что он забил этот гол. Я хотел, чтобы именно он исполнил штрафной удар, ведь мы все знаем, как здорово ему удаются стандарты. Эриксен очень скромный. Надеюсь, этот гол встряхнёт его и позволит ему выбраться из его панциря. Кристиан всем нравится, он хороший парень – возможно, даже слишком! Ему нужно быть решительнее», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Конте: до победного гола «Интера» счёт был несправедливым. Вратарь «Милана» — игрок матча