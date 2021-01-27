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Конте: до победного гола «Интера» счёт был несправедливым. Вратарь «Милана» — игрок матча

Конте: до победного гола «Интера» счёт был несправедливым. Вратарь «Милана» — игрок матча
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом» (2:1).

«Это был тяжёлый матч. «Милан» – сильная команда и лидер чемпионата, так что выбить их в четвертьфинале – это повод для радости. У них очень качественные футболисты, но даже при равных составах у нас были шансы перевернуть игру. Считаю, что до победного гола счёт был несправедливым. Мы сразу взяли инициативу в свои руки. Их вратарь был игроком матча.

Хотя нам вновь нужно подумать над неприятной тенденцией – мы создаём много моментов и не можем их реализовать. Мы должны быть более решительными у ворот. Так не может продолжаться, иначе мы не будем выигрывать матчи, в которых заслуживаем победы», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

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