«Аталанта» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45
Сегодня, 27 января, состоится матч «Аталанта» — «Лацио». Встреча 1/4 финала Кубка Италии пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Валентино Фьорито. Резервный рефери — Джанлука Манганьелло.
В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, переиграла «Кальяри» (3:1). В свою очередь «Лацио» на предыдущей стадии одолел «Парму» (2:1). Победитель сегошняшнего матча сыграет в полуфинале с «Наполи» или «Специей», которые проведут свою встречу завтра, 28 января.
Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Лацио»
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