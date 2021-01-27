«Аталанта» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45

Сегодня, 27 января, состоится матч «Аталанта» — «Лацио». Встреча 1/4 финала Кубка Италии пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Валентино Фьорито. Резервный рефери — Джанлука Манганьелло.



В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, переиграла «Кальяри» (3:1). В свою очередь «Лацио» на предыдущей стадии одолел «Парму» (2:1). Победитель сегошняшнего матча сыграет в полуфинале с «Наполи» или «Специей», которые проведут свою встречу завтра, 28 января.

Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Лацио»