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Гвардиола: Тухель — выдающийся тренер. Уверен, он добьётся успеха с «Челси»

Гвардиола: Тухель — выдающийся тренер. Уверен, он добьётся успеха с «Челси»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост наставника «Челси».

«Добро пожаловать! Это выдающийся тренер, и я уверен, что он добьётся успеха. Рад, что Тухель теперь здесь, в Англии. Когда я тренировал «Баварию», мы играли против его «Майнца» и «Боруссии». Он проделал там невероятную работу. То, как «Боруссия» играла при нём в мой последний сезон в Германии, – это потрясающе. Нам тогда пришлось бороться с ними, чтобы выиграть чемпионат. Томас – мой друг. Рад видеть его здесь», — сказал Гвардиола в ролике на Eurosport.

На посту главного тренера «Челси» Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда. В декабре немецкий специалист оказался без клуба после увольнения из «Пари Сен-Жермен».

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