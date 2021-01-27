Гвардиола: Тухель — выдающийся тренер. Уверен, он добьётся успеха с «Челси»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост наставника «Челси».
«Добро пожаловать! Это выдающийся тренер, и я уверен, что он добьётся успеха. Рад, что Тухель теперь здесь, в Англии. Когда я тренировал «Баварию», мы играли против его «Майнца» и «Боруссии». Он проделал там невероятную работу. То, как «Боруссия» играла при нём в мой последний сезон в Германии, – это потрясающе. Нам тогда пришлось бороться с ними, чтобы выиграть чемпионат. Томас – мой друг. Рад видеть его здесь», — сказал Гвардиола в ролике на Eurosport.
На посту главного тренера «Челси» Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда. В декабре немецкий специалист оказался без клуба после увольнения из «Пари Сен-Жермен».
Тухель изменил Неймара, одержим работой и со всеми ругается. Чего ждать «Челси»
И почему это лучший вариант из всех доступных.
Рекомендуем вам
- 27 января 2021
-
15:41
-
15:31
-
15:26
-
15:00
-
14:56
-
14:54
-
14:45
-
14:44
-
14:21
-
14:14
-
14:04
-
13:47
-
13:32
-
13:28
-
13:12
-
13:06
-
12:54
-
12:49
-
12:25
-
12:18
-
12:11
-
12:06
-
12:03
-
11:54
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:54
-
10:47
-
10:35
-
10:33
-
10:19
-
10:17
-
10:02
-
09:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам