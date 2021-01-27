Антон Шунин в день рождения получил от партнёра по «Динамо» тортом в лицо. Видео
Футболисты московского «Динамо» поздравили своего капитана, вратаря Антона Шунина с днём рождения. Сегодня, 27 января, ему исполняется 34 года.
На видео, опубликованном в «инстаграме» бело-голубых, Шунин заходит в спортзал, где в его честь поют одноклубники. Песней игроки «Динамо» не ограничились – один из них подкрался к голкиперу сзади и размазал по его лицу торт. Шунин шутку оценил.
Шунин является воспитанником «Динамо» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры, с 2006 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 20 голов.
«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны еврокубков на 3 очка.
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