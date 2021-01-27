Ибрагимович — после стычки с Лукаку: в мире Златана нет места для расизма

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выступил против расизма после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Интером» (1:2).



«В мире Златана нет места для расизма. Мы все одной расы, мы все равны! Мы все игроки – кто-то лучше других», — написал Ибрагимович в своём «твиттере».



Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на нападающем «Интера» Ромелу Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Сообщается, что швед сказал Лукаку: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Ромелу ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр показал футболистам по жёлтой карточке. Во втором тайме Златан получил второй «горчичник» и был удалён с поля.