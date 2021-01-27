Тони Кроос: моя цель — выиграть Лигу чемпионов в пятый раз

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, что рассчитывает выиграть титул Лиги чемпионов в пятый раз.
«Когда чувствуешь, что значит победа в Лиге чемпионов, то хочется ощутить это снова и снова. Нельзя выигрывать турнир каждый год, поскольку другие клубы тоже хотят победить, но желание снова пережить этот опыт никуда не денется. Несмотря на то что я уже выигрывал её четыре раза, я продолжаю преследовать цель — выиграть Лигу чемпионов в пятый раз.
Однажды я смогу спокойно сесть и сказать, чего я достиг и что наполняет меня гордостью. В футболе мало времени, чтобы насладиться достигнутым. Даже если выигрываешь один титул, всегда можно выиграть следующий. Эти периоды запомнятся, но никогда не вызовут таких же эмоций, как в момент победы", — цитирует Крооса Mundo Deportivo.
- 27 января 2021
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