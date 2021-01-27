Кокорин: с детства знаю, что значит быть в «Фиорентине»
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин на первой пресс-конференции в качестве игрока «фиалок» рассказал об эмоциях после прилёта в Италию.
«Я очень счастлив быть игроком «Фиорентины». Надеюсь, что смогу показать всем свои качества и принести много голов и побед моему новому клубу. С детства знаю, что значит быть в «Фиорентине». У клуба прекрасная история. Благодарю руководство, оно сделало всё, чтобы я был здесь. Надеюсь отблагодарить всех за эту возможность.
Мечты? Выигрывать с командой, забивать голы, приносить радость болельщикам. Я согласился начать уроки итальянского с женой и ребёнком — надеюсь, скоро смогу говорить с вами по-итальянски», — цитирует Кокорина пресс-служба клуба в "Твиттере".
«Фиорентина» представила Кокорина цитатами из произведений Бродского и Достоевского
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