«Аталанта» — «Лацио»: Миранчук вывел бергамасков вперёд и сразу же был заменён

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Лацио». Счёт — 3:2, идёт второй тайм.
На 57-й минуте Миранчук точным ударом с линии штрафной отправил мяч в ворота, ассистировал ему Кристиан Ромеро.
Сразу же после забитого гола Миранчук был заменён, на поле вышел Мартен де Рон. «Аталанта» играет в меньшинстве после удаления Хосе Паломино на 53-й минуте.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто, помогают ему ассистенты Альберто Тегони и Валентино Фьорито. Резервный рефери — Джанлука Манганьелло.
В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» переиграла «Кальяри» (3:1). В свою очередь «Лацио» на предыдущей стадии одолел «Парму» (2:1). Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале с «Наполи» или «Специей», которые проведут свою встречу завтра, 28 января.
- 27 января 2021
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