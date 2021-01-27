«Аталанта» — «Лацио»: Миранчук вывел бергамасков вперёд и сразу же был заменён

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Лацио». Счёт — 3:2, идёт второй тайм.

На 57-й минуте Миранчук точным ударом с линии штрафной отправил мяч в ворота, ассистировал ему Кристиан Ромеро.

Сразу же после забитого гола Миранчук был заменён, на поле вышел Мартен де Рон. «Аталанта» играет в меньшинстве после удаления Хосе Паломино на 53-й минуте.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто, помогают ему ассистенты Альберто Тегони и Валентино Фьорито. Резервный рефери — Джанлука Манганьелло.



В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» переиграла «Кальяри» (3:1). В свою очередь «Лацио» на предыдущей стадии одолел «Парму» (2:1). Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале с «Наполи» или «Специей», которые проведут свою встречу завтра, 28 января.