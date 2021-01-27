Сульшер рассказал о планах «МЮ» на январское трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о планах манкунианцев на январское трансферное окно.



«Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» совершит хотя бы ещё одно приобретение в этом месяце. Удивлюсь, если мы кого-то подпишем. У нас сильный, качественный состав. Иногда мне даже приходится оставлять игроков вне заявки на матч. Если не случится чего-то неожиданного, думаю, подписаний не будет», – приводит слова норвежского специалиста официальный сайт «красных дьяволов».



В январе состав манкунианцев пополнил нападающий Амад Диалло. За его трансфер «МЮ» заплатил «Аталанте» € 42 млн.



«Манчестер Юнайтед», сыграв 19 матчей, набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ-2020/2021.

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