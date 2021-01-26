«МЮ» не отпустит ван де Бека в это трансферное окно. Игрок также не намерен уходить

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек не покинет команду до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает The Athletic.



По информации издания, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер в личной беседе заверил игрока, что в клубе по-прежнему верят в него и не отпустят его в этом месяце ни в аренду, ни на постоянной основе. Голландец остался доволен разговором с наставником. Отмечается, что он также не намерен покидать манкунианцев.



Ранее появлялась информация, что ван де Бек может перейти в миланский «Интер», где уже играют несколько бывших футболистов «Манчестер Юнайтед».



В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (2 — в основе) и забил 1 гол.

Сульшер: я бы не сказал, что ван де Бек счастлив в «Манчестер Юнайтед»