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«МЮ» не отпустит ван де Бека в это трансферное окно. Игрок также не намерен уходить

«МЮ» не отпустит ван де Бека в это трансферное окно. Игрок также не намерен уходить
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек не покинет команду до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает The Athletic.

По информации издания, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер в личной беседе заверил игрока, что в клубе по-прежнему верят в него и не отпустят его в этом месяце ни в аренду, ни на постоянной основе. Голландец остался доволен разговором с наставником. Отмечается, что он также не намерен покидать манкунианцев.

Ранее появлялась информация, что ван де Бек может перейти в миланский «Интер», где уже играют несколько бывших футболистов «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (2 — в основе) и забил 1 гол.

Сульшер: я бы не сказал, что ван де Бек счастлив в «Манчестер Юнайтед»
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