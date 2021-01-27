Кокорин опубликовал фото в футболке «Фиорентины» в стиле «Симпсонов»

Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию в стиле мультсериала «Симпсоны».

На фото Кокорин вместе с женой Дарьей Валитовой и сыном Майклом позирует на фоне дома Симпсонов.

Напомним, нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». Сегодня, 27 января, состоялась презентация форварда. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.



Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

«Фиорентина» в своём «твиттере» представила Кокорина цитатами из творчества Иосифа Бродского и Фёдора Достоевского.