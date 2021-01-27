«Парма» купит форварда «Стяуа», которым интересовались «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив»
Нападающий «Стяуа» Деннис Ман близок к переходу в «Парму», сообщает румынский портал Digisport.
28 января футболист отправится в Италию, где пройдёт медицинское обследование. Если всё пройдёт успешно, румынский игрок подпишет с итальянцами пятилетнее соглашение. Ман будет получать зарплату в € 1,2 млн за сезон. Сумма трансфера составит € 12 млн.
Сообщалось, что румынским форвардом интересовались «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив». Румынский клуб получал предложение «Краснодара» в размере € 10 млн. Однако владелец «Стяуа», Джиджи Бекали, не хотел продавать игрока за эти деньги и ожидает более солидного предложения. Маном и ещё одним игроком румынской команды, вингером Флоринелем Команом, интересовался ЦСКА, предлагая за обоих € 12 млн.
«Краснодар» предложил за нападающего «Стяуа» € 10 млн. Румынский клуб хочет € 15 млн
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