«Парма» купит форварда «Стяуа», которым интересовались «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив»

Нападающий «Стяуа» Деннис Ман близок к переходу в «Парму», сообщает румынский портал Digisport.

28 января футболист отправится в Италию, где пройдёт медицинское обследование. Если всё пройдёт успешно, румынский игрок подпишет с итальянцами пятилетнее соглашение. Ман будет получать зарплату в € 1,2 млн за сезон. Сумма трансфера составит € 12 млн.

Сообщалось, что румынским форвардом интересовались «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив». Румынский клуб получал предложение «Краснодара» в размере € 10 млн. Однако владелец «Стяуа», Джиджи Бекали, не хотел продавать игрока за эти деньги и ожидает более солидного предложения. Маном и ещё одним игроком румынской команды, вингером Флоринелем Команом, интересовался ЦСКА, предлагая за обоих € 12 млн.