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«Эвертон» и «Лестер» сыграли вничью в 20-м туре АПЛ

«Эвертон» и «Лестер» сыграли вничью в 20-м туре АПЛ
Футбол / Англия 0

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Лестер Сити». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 30-й минуте матча — полузащитник «ирисок» Хамес Родригес выдал неточный прострел, но подхватил мяч после отскока от защитника «лис» Уэсли Фофана и положил его в дальнюю девятку ворот.

Видео шикарного удара в исполнении Хамеса Родригеса

Гости отыгрались на 67-й минуте. После розыгрыша углового Юри Тилеманс оказался на ударной позиции и расстрелял ближний угол ворот Пикфорда.

Видео гола Юри Тилеманса

Подопечные Карло Анчелотти, в 18 матчах набрав 33 очка, занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» в 20 матчах набрали 39 очков и занимают 3-е место.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
27 января 2021, среда. 23:15 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Родригес – 30'   1:1 Тилеманс – 67'
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