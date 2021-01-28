«Эвертон» и «Лестер» сыграли вничью в 20-м туре АПЛ
В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Лестер Сити». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Счёт был открыт на 30-й минуте матча — полузащитник «ирисок» Хамес Родригес выдал неточный прострел, но подхватил мяч после отскока от защитника «лис» Уэсли Фофана и положил его в дальнюю девятку ворот.
Видео шикарного удара в исполнении Хамеса Родригеса
Гости отыгрались на 67-й минуте. После розыгрыша углового Юри Тилеманс оказался на ударной позиции и расстрелял ближний угол ворот Пикфорда.
Подопечные Карло Анчелотти, в 18 матчах набрав 33 очка, занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» в 20 матчах набрали 39 очков и занимают 3-е место.
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