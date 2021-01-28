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В окружении Месси опровергли информацию, что футболист изучает французский язык

В окружении Месси опровергли информацию, что футболист изучает французский язык
Футбол 0
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Каталонское издание Sport.es, ссылаясь на источник в окружении 33-летнего капитана «Барселоны» Лионеля Месси, опровергло появившуюся информацию о том, что футболист и его семья начали изучение французского языка.

Ранее французский журналист сообщил, что Месси с семьёй начали изучение французского языка, связав это с возможным переходом в «Пари Сен-Жермен». «Месси с семьей изучают французский язык. Зачем ему учить этот язык, если он собирался в «Ман Сити»? В этом нет смысла», — отмечал источник.

Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. «Барселона» в 19 встречах набрала 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Лионель Месси с семьёй начал изучать французский язык
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