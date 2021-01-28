«Наполи» выступил с заявлением об итогах встречи президента клуба с тренерским штабом

Пресс-служба итальянского «Наполи» в «Твиттере» опубликовала сообщение, в котором рассказывается об итогах встречи президента клуба Аурелио Де Лаурентиса с тренерским штабом во главе с Дженнаро Гаттузо.
«Аурелио де Лаурентис вместе с вице-президентом Эдуардо и генеральным директором клуба Андреа Кьявелли встретились в среду с командой и тренерским штабом и подтвердили полное доверие работе Гаттузо», — говорится в опубликованном заявлении.
Ранее различные итальянские СМИ сообщали о том, что президент «Наполи» недоволен работой главного тренера и дал ему определённый срок на исправление ситуации, при этом, по информации источников, клуб уже консультировался по поводу возможного приглашения с Рафаэлем Бенитесом.
Напомним, что «Наполи» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 34 очка в 18 турах. В последних двух встречах подопечные Дженнаро Гаттузо потерпели поражения – в Суперкубке Италии с «Ювентусом» (0:2) и в Серии А с «Вероной» (1:3).
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