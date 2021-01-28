«Удинезе» объявил о переходе 35-летнего Фернандо Льоренте из «Наполи»

35-летний испанский нападающий Фернандо Льоренте стал игроком «Удинезе», сообщается на официальном сайте клуба. Футболист подписал контракт до лета 2022 года, сумма трансфера не разглашается.
«Я очень рад стать игроком «Удинезе», я сразу почувствовал себя как дома, когда прибыл в расположение клуба. Не могу дождаться, когда смогу помочь команде. Я знаю, что место в таблице сейчас не отражает силу «Удинезе», но я уверен, что с той работой, которая проводится, всё значительно улучшится, и мы сможем достичь успехов. Приветствую всех болельщиков «Удинезе», надеюсь отплатить им множеством голов», — поделился впечатлениями от перехода сам испанец.
В текущем сезоне Фернандо Льоренте появился в составе «Наполи» 5 раз и не отметился результативными действиями. В сезоне-2019/2020 на его счету 4 забитых мяча и 1 результативная передача в 24 встречах за неаполитанский клуб во всех турнирах. Его контракт с «Наполи» был рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферная стоимость оценивалась в € 2 млн.
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