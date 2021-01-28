Победный гол Бёрка в ворота де Хеа в видеообзоре матча «МЮ» – «Шеффилд»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 23-й минуте: полузащитник «клинков» Джон Флек исполнил подачу с углового во вратарскую, где Кин Брайан ударом головой отправил мяч в ворота. Хозяева отыгрались на 64-й минуте, Алекс Теллес исполнил подачу с углового в штрафную «Шеффилда», где Гарри Магуайр опередил всех в борьбе «на втором этаже» и отправил мяч в угол ворот.
На 74-й минуте нападающий «Шеффилда» Оливер Бёрк из пределов штрафной пробил на силу, и мяч рикошетом от защитника манкунианцев влетел под перекладину.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 20 матчах набрали 40 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (8) — на последнем, 20-м месте.
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