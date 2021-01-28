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«Упс». «Чертаново» выпустило забавный видеоролик с участием Пиняева и директора клуба

«Упс». «Чертаново» выпустило забавный видеоролик с участием Пиняева и директора клуба
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Чертаново» в своём «инстаграме» выпустило забавный видеоролик с участием нападающего клуба Сергея Пиняева и директора команды Николая Ларина. Форвард играет в приставку с блогером Эльханом Салаховым после отбоя и прячется от директора.

«Упс…» — подписали видеоролик представители пресс-службы «Чертаново».

По итогам первой части сезона-2020/2021 «Чертаново» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ и находится в зоне вылета. Команда набрала 23 очка за 26 матчей. Первый официальный матч после возобновления состоится 27 февраля, клуб сыграет на выезде с «Текстильщиком». Старт встречи – в 16:00 мск. В нынешнем сезоне Пиняев провёл за «Чертаново» 15 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Форвард «Крыльев» Сергеев — самый подорожавший игрок ФНЛ. Пиняев — на 2-м месте
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