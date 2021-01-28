Орлов: Халк вернётся в «Зенит»? Глупости! Два раза в одну реку не входят

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный трансфер бразильского нападающего Халка в «Зенит».



«Халк вернётся в «Зенит»? Глупости! Два раза в одну реку не входят. Сейчас вот «Спартак» хочет вернуть Промеса. Ребята, вам нужен тот Промес, который был тогда, несколько лет назад. Халк — то же самое. Он же не молодеет. В футболе надо выдвигать молодых, новые имена. Какой смысл брать взрослых футболистов? У Промеса в «Аяксе» не очень получается, какие-то конфликтные ситуация. Ну зачем? Надо выбирать молодых, потолок возможностей которых мы ещё не знаем.



Бывают исключения, что в возрасте игроки не теряют в мастерстве. Пример — Златан Ибрагимович в «Милане». И, судя по всему, Халк будет играть в «Порту». Это клуб, из которого бразилец приехал в «Зенит». Но мне кажется, что «Зениту» не надо обращаться к нему. Тем более он легионер. До закрытия трансферного окна остаётся всего три дня. Зачем он нужен? Если только с перспективой на Лигу чемпионов, но это ещё полгода. Нелогично», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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