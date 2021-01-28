«Ювентус» начнёт переговоры по хавбеку «Лиона» Ауару
Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, интерес к французскому футболисту по-прежнему проявляет туринский «Ювентус». Более того, «бьянконери» в ближайшее время начнут переговоры по Уссему, чтобы заполучить его в летнее трансферное окно.
Ауар является воспитанником «Лиона» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 16 матчах французской Лиги 1 (14 – в основе), в которых записал на свой счёт 3 гола (2 – с пенальти), а также получил 2 жёлтые и 1 красную карточку.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен обменяться футболистами с другим французским клубом – «Марселем».
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