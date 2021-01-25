«Ювентус» и «Марсель» намерены обменяться молодыми хавбеками

«Ювентус» и «Марсель» хотят провернуть обмен футболистами до конца зимнего трансферного окна. «Старая синьора» рассчитывает подписать 20-летнего хавбека Марле Аке, а в обратном направлении отправится 18-летний полузащитник Франко Тонья. Об этом информирует Sky Sport Italia.

Франко Тонья в текущем сезоне провёл 12 матчей за молодёжную команду «Ювентуса» в Серии С, а на счету Марле Аке 13 игр в основном составе «Марселя». Transfermarkt оценивает Аке в € 2,5 млн.

Напомним, ранее «Марсель» совершил перестановки в своей атакующей линии — расторг контракт с Митроглу, а на его место подписал Аркадиуша Милика из «Наполи». А вот «Ювентус», по словам Андреа Пирло, напротив, не планирует приобретать форварда этой зимой.