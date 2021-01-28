ЦСКА, «Спартак» и «Чертаново» сыграют на детском турнире «Кубок защитника Отечества»

Воспитанники ведущих столичных футбольных академий примут участие в розыгрыше III Всероссийского детского турнира «Кубок защитника Отечества», который будет проходить в Москве с 22 по 26 февраля.



На этот раз за победу в турнире, организованном Фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» и спортивным агентством Legion Sport, поведут борьбу юные футболисты 2013 года рождения.



В двух предыдущих розыгрышах приняли участие 40 команд из 21 города России — от Москвы и Краснодара до Владивостока и Благовещенска. А обладателями главного трофея становились «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург) и «Крылья Советов» (Самара).



По итогам соревнований лучшие игроки получат специальные подарки от организаторов, команды-участники — почётные дипломы, а призеры — кубки и медали. Планируются прямые трансляции матчей в интернете.



Регистрация участников турнира турнира продолжается. Информацию можно получить в оргкомитете по телефону +7 (968) 081-68-65 или на сайте fond-pvb.ru.