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ЦСКА, «Спартак» и «Чертаново» сыграют на детском турнире «Кубок защитника Отечества»

ЦСКА, «Спартак» и «Чертаново» сыграют на детском турнире «Кубок защитника Отечества»
Футбол / РПЛ 0
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Воспитанники ведущих столичных футбольных академий примут участие в розыгрыше III Всероссийского детского турнира «Кубок защитника Отечества», который будет проходить в Москве с 22 по 26 февраля.

На этот раз за победу в турнире, организованном Фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» и спортивным агентством Legion Sport, поведут борьбу юные футболисты 2013 года рождения.

В двух предыдущих розыгрышах приняли участие 40 команд из 21 города России — от Москвы и Краснодара до Владивостока и Благовещенска. А обладателями главного трофея становились «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург) и «Крылья Советов» (Самара).

По итогам соревнований лучшие игроки получат специальные подарки от организаторов, команды-участники — почётные дипломы, а призеры — кубки и медали. Планируются прямые трансляции матчей в интернете.

Регистрация участников турнира турнира продолжается. Информацию можно получить в оргкомитете по телефону +7 (968) 081-68-65 или на сайте fond-pvb.ru.

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