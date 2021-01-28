«Сочи» и «Уфа» на сборах проиграли сербским клубам

В товарищеском матче на сборах «Сочи» проиграл сербскому клубу «Чукарички». Встреча завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч забил полузащитник Марко Доцич, который реализовал пенальти.
В другом матче «Уфа» уступила «Спартаку» из Суботицы. На 49-й минуте сербская команда открыла счёт. На 60-й минуте Артём Голубев восстановил равновесие, однако в концовке матча «Спартак» вырвал победу.
Грозненский «Ахмат» также встречался с сербским клубом. Встреча с «Войводиной» проходила на тренировочном поле отеля «Титаник Делюкс» в Белеке и завершилась со счётом 1:1. В составе «Ахмата» мяч забил защитник Зоран Нижич.
Ещё один российский клуб, нижнекамский «Нефтехимик», в эти минуты играет с сербским «Вождовацем». Счёт — 1:0 в пользу сербов, идёт второй тайм.
- 28 января 2021
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