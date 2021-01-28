Крауч: Кейн может уехать в «Реал» и выиграть трофеи либо заслужить памятник в Лондоне

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Питер Крауч высказался по поводу возможного перехода Гарри Кейна в мадридский «Реал».
«Думаю, если выиграешь что-то в «Тоттенхэме», это будет значить в 10 раз больше, чем поехать в «Реал» и выиграть что-нибудь там. Он лучший игрок Англии и заслуживает лучшего, поэтому никто не может ему советовать, куда переходить, а куда нет.
Но, думаю, Гарри понимает: один трофей с «Тоттенхэмом» может значить для него гораздо больше, чем регулярное чемпионство в другой стране. К тому же, если не уйдёт из «Тоттенхэма» и ему удастся привести клуб к большой победе, ему установят памятник около клубного стадиона. Не так ли?
Я был в «шпорах», когда он был еще ребенком и тренировался с нами. Он не особо выделялся, но стабильно забивал в каждой двусторонке. В нём определённо что-то было. Он здорово играет обеими ногами и находит свободное пространство, по стилю игры напоминает Тедди Шерингема», — сказал Крауч в интервью изданию Daily Star.
Напомним, недавно Гарри Кейн догнал Криштиану Роналду по голам из-за пределов штрафной площади в АПЛ.
- 28 января 2021
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