Завершилась безголевая серия «Ливерпуля» продолжительностью 482 минуты

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» проходит центральный матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». После первого тайма счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.
Как сообщает Opta Sport, гол нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино прервал безголевую серию мерсисайдского клуба в матчах АПЛ. Эта серия продолжалась 482 минуты. За это время футболисты красных нанесли 93 удара по воротам соперников.
До этого последний гол футболисты «Ливерпуля» забили 27 декабря 2020 года в матче 15-го тура с «Вест Бромвич Альбион» — на 12-й минуте отличился нападающий Садио Мане.
Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 6-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.
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