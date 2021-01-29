«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 20-го тура АПЛ

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» состоялся центральный матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:1.
Счёт был открыт на четвёртой добавленной к первому тайму минуте. Садио Мане прошёл в штрафную, выполнил выверенный прострел вдоль ворот на Роберто Фирмино, и тот с пары метров переправил мяч в сетку.
На 47-й минуте гости забили свой второй гол в матче. Садио Мане нанёс плотный удар с 20 метров в дальний угол, но вратарь хозяев Уго Льорис в падении отразил его, однако на добивание успел защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и поразил противоположный угол ударом в касание.
Видео гола Трента Александера-Арнольда
На 49-й минуте хозяева сократили своё отставание в счёте. Полузащитник «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг обработал мяч после передачи Стивена Бергвейна и отличным ударом из-за пределов штрафной отправил его в правый угол ворот, под самую штангу.
Видео гола Пьера-Эмиля Хёйбьерга
На 65-й минуте гости снова упрочили своё преимущество. Садио Мане воспользовался ошибкой защиты «шпор»и с убойной дистанции вколотил мяч в ворота.
Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 6-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.
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