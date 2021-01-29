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«Атлетик» одержал волевую победу над «Алькояно» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании

«Атлетик» одержал волевую победу над «Алькояно» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании
Футбол / Испания 0

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» из Бильбао переиграл «Алькояно». Встреча проходила на стадионе «Эль-Кольяо» в Алькое и завершилась со счётом 2:1.

На 39-й минуте матча счёт открыл защитник хозяев Пабло Карбонель. Нападающий «Атлетика» Асьер Вильялибре сравнял счёт во втором тайме, ему ассистировал защитник Иньиго Лекуэ. Форвард баскской команды Иньяки Уильямс вывел «Атлетико» вперёд на 78-й минуте, голевую передачу отдал Икер Муньяин.

«Атлетик» из Бильбао вышел в 1/4 финала Кубка Испании. Ранее «Гранада» оформила путёвку в четвертьфинал, разгромив «Навалькарнеро» со счётом 6:0. В следующую стадию турнира также отобрались «Вильярреал», «Альмерия», «Барселона», «Леванте», «Севилья» и «Бетис».

Кубок Испании. 1/8 финала
28 января 2021, четверг. 23:00 МСК
Алькояно
Алькой
Окончен
1 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Карбонель – 39'   1:1 Вильялибре – 53'   1:2 Уильямс – 78'
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